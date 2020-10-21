Лише в липні 66-річний американський актор Джон Траволта втратив кохану дружину Келлі Престон, яка померла від раку. А вже у вересні з життя пішов племінник зірки Сем Траволта-молодший. Йому було 52 роки.

Про смерть племінника Джона Траволти стало відомо днями, як інформує видання The Sun. 52-річний Сем Траволта-молодший був сценаристом, однак голлівудську славу не здобув. Як зазначав сам, він жив у крихітній однокімнатній квартирі, а зірковий дядько допомагав йому фінансово – щомісяця надсилав 1800 доларів – майже 51 тисячу гривень. Причина смерті племінника Джона Траволти досі невідома.

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Сем Траволта-молодший помер 23 вересня вдома у селищі Маунт-Гореб, штат Вісконсин. Про смерть сценариста повідомив шкільний друг, а сам знаменитий дядько Джон Траволта вирішив утриматися від коментарів.

"Сем, безумовно, пишався тим, що має зв'язок з Джоном Траволтою. Він був щасливим, добродушним і хорошим другом", – запевняють близькі.

Додамо, що Сем Траволта-молодший намагався зістрибнути з мосту в Лос-Анджелесі 2007 року та хотів закінчити життя самогубством. Після того він 28 днів провів у психіатричній лікарні й зрікся Саєнтології, яку сповідував і його зірковий дядько.



Покійний племінник Джона Траволти / Фото The Sun

Нагадаємо, дружина Джона Траволти акторка Келлі Престон померла 12 липня цього року в 57. Вона упродовж двох років лікувалась від раку молочної залози, що ретельно приховуючи від преси.

"Вона мужньо боролась за життя, маючи підтримку та любов багатьох людей… Кохання моєї Келлі та її життя назавжди запам’ятаються… Ти вся моя любов", – прокоментував голлівудський актор смерть коханої.