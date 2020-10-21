Только в июле 66-летний американский актер Джон Траволта потерял любимую жену Келли Престон, которая умерла от рака. А уже в сентябре из жизни ушел племянник звезды Сэм Траволта-младший. Ему было 52 года.

О смерти племянника Джона Траволты стало известно на днях, как сообщает издание The Sun. 52-летний Сэм Траволта-младший был сценаристом, однако голливудскую славу не снискал. Как отмечал сам, он жил в крохотной однокомнатной квартире, а звездный дядя помогал ему финансово – ежемесячно присылал 1800 долларов – почти 51 тысяча гривен. Причина смерти племянника Джона Траволты до сих пор неизвестна.

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Сэм Траволта-младший скончался 23 сентября дома в поселке Маунт-Гореб, штат Висконсин. О смерти сценариста сообщил школьный друг, а сам знаменитый дядя Джон Траволта решил воздержаться от комментариев.

"Сэм, безусловно, гордился тем, что имеет связь с Джоном Траволтой. Он был счастливым, добродушным и хорошим другом", – уверяют близкие.

Добавим, что Сэм Траволта-младший пытался спрыгнуть с моста в Лос-Анджелесе в 2007 году и хотел покончить жизнь самоубийством. После этого он 28 дней провел в психиатрической больнице и отрекся от саентологии, которую исповедовал и его звездный дядя.



Покойный племянник Джона Траволты / Фото The Sun

Напомним, жена Джона Траволты актриса Келли Престон умерла 12 июля этого года в 57. Она в течение двух лет лечилась от рака молочной железы, тщательно скрывая от прессы.

"Она мужественно боролась за жизнь, имея поддержку и любовь многих людей... Любовь моей Келли и ее жизнь навсегда запомнятся... Ты вся моя любовь", – прокомментировал голливудский актер смерть любимой.