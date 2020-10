Ветеран британской рок-музыки Спенсер Дэвис скончался 19 октября. Причиной смерти стала пневмония, от которой лечился артист. Ему был 81 год, а последние дни жизни он провел в клинике.

Основатель британской рок-группы Спенсер Дэвис умер в больнице в понедельник, 19 октября, во время лечения от пневмонии. Об этом BBC сообщили представители 81-летнего музыканта.

"Он был очень хорошим другом. Это был чрезвычайно этичный, очень талантливый, добросердечный, чрезвычайно умный, щедрый человек. Он будет скучать по нему", – высказались друзья Спенсера Дэвиса.



Спенсер Дэвис / Фото из открытых источников

Спенсер Дэвис, вдохновленный блюзом, создал свою первую группу под названием The Saints с Биллом Вайманом, позже участником Rolling Stones. В 1963 году в Бирмингеме он основал коллектив Spencer Davis Group вместе с братьями Маффом и Стивом и барабанщиком Питом Йорком. Среди их хитов песни Keep on Running, Gimme Some Lovin и I'M A Man, которые до сих пор популярны.

После распада группы Спенсер Дэвис пытался развиваться как сольный артист, однако особого успеха не имел. В 1973 году он попытался сформировать новый состав Spencer Davis Group, а группа даже выпустила два альбома к началу 2000-х. Впоследствии Спенсер Дэвис переехал на остров Санта-Каталина, где прожил до смерти.