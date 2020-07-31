Британський кінорежисер Алан Паркер помер після тривалої хвороби. На момент смерті йому було 76 років. Він прославився стрічками "Янгольське серце", "Опівнічний експрес" та був багаторазовим номінантом на премій Оскар і Золотий глобус.

Як інформує видання The Hollywood Reporter, Алан Паркер помер сьогодні, 31 липня. Причина смерті невідома, проте режисер зі світовим ім'ям тривалий час боровся з тяжкою хворобою. Він пішов з життя у віці 76 років, зробивши приголомшливу кар'єру в кіноіндустрії.

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У нього залишились дружина Ліза Моран-Паркер, п'ятеро дітей та семеро онуків.

"Я цілком контролював свою роботу, хоча працюю в дуже складній сфері Голлівуду. Тому, якщо мої фільми закінчуються добре, або якщо вони не сподобалися, це не чийсь провал, а мій", – пригадали слова режисера в мережі.

#RIP the great Alan Parker: "I've been in absolute control of my work, even though I work in a very difficult area of the Hollywood machine," he once said. "Therefore, if my films end up well or if they're not liked, it's no one's fault but mine." https://t.co/F1ujmBEUlq — Mike Barnes (@MikeBarnes4) July 31, 2020

Фільмографія Алана Паркера

Алан Паркер розпочав свою кар'єру з реклами як копірайтер, але швидко зайнявся режисурою рекламних роликів. 1974 року він зняв перший фільм The Evacuees, за який отримав нагороду BAFTA – першу з семи відзнак, якими його нагородила Британська академія.

Алан Паркер був також двічі номінований на Оскар як "Найкращий режисер" – 1978 року за фільм "Опівнічний експрес", а 1988 року за стрічку "Міссісіпі у вогні". Останнім фільмом Паркера була драма "Життя Девіда Гейла", знята 2003 року. Головні ролі в ній зіграли Кевін Спейсі та Кейт Вінслет.