Помер режисер Алан Паркер – автор "Опівнічного експреса" та "Янгольського серця"
Британський кінорежисер Алан Паркер помер після тривалої хвороби. На момент смерті йому було 76 років. Він прославився стрічками "Янгольське серце", "Опівнічний експрес" та був багаторазовим номінантом на премій Оскар і Золотий глобус.
Як інформує видання The Hollywood Reporter, Алан Паркер помер сьогодні, 31 липня. Причина смерті невідома, проте режисер зі світовим ім'ям тривалий час боровся з тяжкою хворобою. Він пішов з життя у віці 76 років, зробивши приголомшливу кар'єру в кіноіндустрії.
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У нього залишились дружина Ліза Моран-Паркер, п'ятеро дітей та семеро онуків.
"Я цілком контролював свою роботу, хоча працюю в дуже складній сфері Голлівуду. Тому, якщо мої фільми закінчуються добре, або якщо вони не сподобалися, це не чийсь провал, а мій", – пригадали слова режисера в мережі.
Фільмографія Алана Паркера
Алан Паркер розпочав свою кар'єру з реклами як копірайтер, але швидко зайнявся режисурою рекламних роликів. 1974 року він зняв перший фільм The Evacuees, за який отримав нагороду BAFTA – першу з семи відзнак, якими його нагородила Британська академія.
Алан Паркер був також двічі номінований на Оскар як "Найкращий режисер" – 1978 року за фільм "Опівнічний експрес", а 1988 року за стрічку "Міссісіпі у вогні". Останнім фільмом Паркера була драма "Життя Девіда Гейла", знята 2003 року. Головні ролі в ній зіграли Кевін Спейсі та Кейт Вінслет.