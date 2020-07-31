Британский кинорежиссер Алан Паркер умер после продолжительной болезни. На момент смерти ему было 76 лет. Он прославился лентами "Сердца Ангела", "Полуночный экспресс" и был многократным номинантом на премии Оскар и Золотой глобус.

Как информирует издание The Hollywood Reporter, Алан Паркер умер сегодня, 31 июля. Причина смерти неизвестна, однако режиссер с мировым именем длительное время боролся с тяжелой болезнью. Он ушел из жизни в возрасте 76 лет, сделав головокружительную карьеру в киноиндустрии.

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У него осталась жена Лиза Моран-Паркер, пятеро детей и семеро внуков.

"Я полностью контролировал свою работу, хотя работаю в очень сложной сфере Голливуда. Поэтому, если мои фильмы заканчиваются хорошо, или если они не понравились, это не чей-то провал, а мой", – вспомнили слова режиссера в сети.

#RIP the great Alan Parker: "I've been in absolute control of my work, even though I work in a very difficult area of the Hollywood machine," he once said. "Therefore, if my films end up well or if they're not liked, it's no one's fault but mine." https://t.co/F1ujmBEUlq — Mike Barnes (@MikeBarnes4) July 31, 2020

Фильмография Алана Паркера

Алан Паркер начал свою карьеру с рекламы как копирайтер, но быстро занялся режиссурой рекламных роликов. В 1974 году он снял первый фильм The Evacuees, за который получил награду BAFTA – первую из семи наград, которыми его наградила Британская академия.

Алан Паркер был также дважды номинирован на Оскар как "Лучший режиссер" – в 1978 году по фильм "Полуночный экспресс", а в 1988 году за фильм "Миссисипи в огне". Последним фильмом Паркера была драма "Жизнь Дэвида Гейла", снятая в 2003 году. Главные роли в ней сыграли Кевин Спейси и Кейт Уинслет.