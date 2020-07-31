Актриса известного украинского сериала "Крепостная" Оксана Воронина скончалась на 53-м году жизни от тяжелой болезни.

О смерти украинской актрисы стало известно 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинский, где она работала.

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"Сегодня на 53 году жизни остановилось такое доброе и уязвимое сердце актрисы Оксаны Викторовны Ворониной. Она была не просто олицетворением красоты, но и умела ее замечать и создавать. Королева и героиня на сцене, до последнего вздоха героически держалась за жизнь", – говорится в сообщении.

Также о смерти сообщила коллега актрисы Алиса Тункевич на своей личной странице в Facebook. Прощание с актрисой состоится завтра, 1 августа, в 10:30 на улице Кондратюка, 8 в Киеве.

Фильмография Оксаны Ворониной

Актриса запомнилась зрителям участием в кинофильмах и сериалах "Крепостная", "В воскресенье рано зелье копала", "Крепостная", "Плохой хороший коп", "Только не отпускай меня" и "Владыка Андрей".

Оксана Воронина также известна своими знаковыми ролями в театре в спектаклях "В плену страстей", "Дон Кихот. 1938", "Новогодние сюрпризы", "Ревизор" и множество других.



Оксана Воронина в фильме "По законам военного времени"

Биография Оксаны Ворониной

Оксана Воронина родилась 11 ноября 1967 в городе Путивль Сумской области. В 1990 году окончила Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого.

В 1990-2000 годах Воронина работала в Белгородской государственном академическом театре имени М.С. Щепкина. С 2001 года и по настоящее время была актрисой киевского театра русской драмы имени Леси Украинки.