Акторка відомого українського серіалу "Кріпосна" Оксана Вороніна померла на 53-ому році життя від важкої хвороби.

Про смерть української акторки стало відомо 30 липня. Про це повідомила пресслужба Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, де вона працювала.

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"Сьогодні на 53 році життя зупинилося таке добре і вразливе серце актриси Оксани Вікторівни Вороніної. Вона була не просто уособленням краси, але і вміла її помічати і створювати. Королева і героїня на сцені, до останнього подиху героїчно трималася за життя", – йдеться у повідомленні.

Також про смерть повідомила колега акторки Аліса Тункевич на своїй особистій сторінці у Facebook. Прощання з акторкою відбудеться завтра, 1 серпня, о 10:30 на вулиці Кондратюка, 8 у Києві.

Фільмографія Оксани Вороніної

Актриса запам'яталася глядачам участю в кінофільмах і серіалах "Кріпосна", "У неділю рано зілля копала", "Фортечна", "Поганий хороший коп", "Тільки не відпускай мене" і "Владика Андрей".

Оксана Вороніна також відома своїми знаковими ролями в театрі в спектаклях "У полоні пристрастей", "Дон Кіхот. 1938 рік", "Новорічні сюрпризи", "Ревізор" та багатьх інших.



Оксана Вороніна у фільмі "За законами воєнного часу"

Біографія Оксани Вороніної

Оксана Вороніна народилася 11 листопада 1967 року у місті Путивль Сумської області. У 1990 році закінчила Київський інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого.

У 1990–2000 роках Вороніна працювала у Белгородському державному академічному театрі імені М.С. Щепкіна. З 2001 року й по теперішній час була актрисою київського театру російської драми імені Лесі Українки.