В американському Сан-Франциско 22 лютого помер поет, художник та видавець Лоуренс Ферлінгетті. Йому був 101 рік.

Митець помер у своєму будинку. Про це розповіла його донька Джулі Сассер. Читайте також Помер зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Олександр Жданов Причиною смерті Ферлінгетті стала інтерстиціальна хвороба легенів. Що відомо про Лоуренса Ферлінгетті Батька митця помер ще до його народження, а мати – потрапила у психіатричну лікарню, коли Ферлінгетті було 2 роки. Його помістили у дитячий будинок, а згодом майбутнього поета взяла під опіку тітка.

Митець закінчив університет Північної Кароліни за спеціальністю "Журналістика". Коли розпочалася Друга світова війна Ферлінгетті пішов на службу морським офіцером.

Після війни він вступив до аспірантури Колумбійського університету, де здобув ступінь магістра англійської літератури.

Згодом Ферлінгетті продовжив навчання у Франції.

У 1953 році митець відкрив книжкову крамницю "City Lights Pocket Book". У той час він почав писати вірші.

Ферлінгетті експериментував в літературі, драматургії, перекладав з французької, оформляв книги, писав маслом і брав участь в громадських рухах. Він написав низку книг та збірок.

Митець отримав декілька престижних нагород.

Ферлінгетті у своєму книжковому магазині / Фото The New York Times