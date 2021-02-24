В американском Сан-Франциско 22 февраля скончался поэт, художник и издатель Лоуренс Ферлингетти. Ему был 101 год.

Художник умер в своем доме. Об этом рассказала его дочь Джули Сассер. Читайте также Умер звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Александр Жданов Причиной смерти Ферлингетти стала интерстициальная болезнь легких. Что известно о Лоуренса Ферлингетти Отец художника умер еще до его рождения, а мать попала в психиатрическую больницу, когда Ферлингетти было 2 года. Его поместили в детский дом, а впоследствии будущего поэта взяла под опеку тетя.

Художник окончил университет Северной Каролины по специальности "Журналистика". Когда началась Вторая мировая война Ферлингетти пошел на службу морским офицером.

После войны он поступил в аспирантуру Колумбийского университета, где получил степень магистра английской литературы.

Впоследствии Ферлингетти продолжил обучение во Франции.

В 1953 году художник открыл книжный магазин "City Lights Pocket Book". В то время он начал писать стихи.

Ферлингетти экспериментировал в литературе, драматургии, переводил с французского, оформлял книги, писал маслом и участвовал в общественных движениях. Он написал ряд книг и сборников.

Художник получил несколько престижных наград.

Ферлингетти в своем книжном магазине / Фото New York Times