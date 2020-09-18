У віці 77 років помер американський письменник Вінстон Ґрум. Він найбільш відомий як автор роману "Форрест Ґамп", за яким було знято однойменний фільм 1994 року. Стрічка отримала Оскар.

Сумну звістку повідомила Керін Вілсон на своїй фейсбук-сторінці. Вілсон – мерчиня Феєргоуп, що в штаті Алабама. Саме там проводив останні роки життя письменник. Причину смерті жінка не зазначила.

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Про смерть письменника написала згодом і губернаторка штату Алабама Кей Айві. Вона назвала Вінстона "талановитим журналістом і визначним автором американської історії". У посвяті університету Алабами, де вчився Ґрум, зазначили, що він є одним з їхніх героїв.

Що відомо про американського письменника

Вінстон Ґрум майже все життя провів у штаті Алабама. Там він навчався та виріс. Коли закінчив вищу освіту, Вінстон пробув в армії два роки, служив також у В'єтнамі. Після демобілізації працював журналістом.

1986 року Ґрум опублікував четвертий роман "Форест Ґамп". До його екранізації книжка зовсім не була популярною. Вже після виходу фільму 1994 року в головній ролі з Томом Генксом, роман придбали більше 1,4 мільйона людей.



Кадр з культового фільму / imdb.com

Стрічка "Форрест Ґамп" досі вважається однією з найкращих за всі роки кіномистецтва. Вона здобула шість "Оскарів".

Незважаючи на це, автор книжки отримав лише 3% з всіх касових зборів. Продовження першого роману "Ґамп і компанія" також не здобула популярності. Останні роки життя письменник Вінстон Ґрум працював над нарисами історії США 19 століття.