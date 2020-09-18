В возрасте 77 лет скончался американский писатель Уинстон Грум. Он наиболее известен как автор романа "Форрест Гамп", по которому был снят одноименный фильм 1994 года. Лента получила Оскар.

Печальное известие сообщила Кэрин Уилсон на своей фейсбук-странице. Уилсон – житель Феергоупа, в штате Алабама. Именно там проводил последние годы жизни писатель. Причину смерти женщина не отметила.

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О смерти писателя написала впоследствии и губернатор штата Алабама Кей Айви. Она назвала Уинстона "талантливым журналистом и выдающимся автором американской истории". В посвящении Университета Алабамы, где учился Грум, отметили, что он является одним из их героев.

Что известно об американском писателе

Уинстон Грум почти всю жизнь провел в штате Алабама. Там он учился и вырос. Когда закончил высшее образование, Уинстон пробыл в армии два года, служил также во Вьетнаме. После демобилизации работал журналистом.

В 1986 году Грум опубликовал четвертый роман "Форест Гамп". До его экранизации книга вовсе не была популярной. Уже после выхода фильма в 1994 году в главной роли с Томом Хенксом, роман приобрели более 1,4 миллиона человек.



Кадр из культового фильма / imdb.com

Лента "Форрест Гамп" до сих пор считается одной из лучших за все годы киноискусства. Она получила шесть "Оскаров".

Несмотря на это, автор книги получил лишь 3% из всех кассовых сборов. Продолжение первого романа "Гамп и компания" также не снискала популярности. Последние годы жизни писатель Уинстон Грум работал над очерками истории США 19 века.