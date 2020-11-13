12 листопада у молодому 28-річному віці помер український музикант Філіп Левшин. Хлопець переніс безліч операцій та довгий час боровся з хворобою. Серце його не витримало навантажень та зупинилося.

За інформацією близьких Філіпа, останні 2 тижні виконавець переніс низку складних операцій, однак у молодого хлопця серце не витримало.

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У 2016 році у музиканта виявили панкреатит підшлункової залози з відмовою життєво важливих органів, і за пів року перебування в лікарні він пережив понад 20 операцій. Тоді медикам вдалося його врятувати, але згодом хвороба знову дала про себе знати.

Він був талановитим автором, співаком, шоуменом, багато хто його знав за телевізійними проектами. Думаю у багатьох з ним тільки хороші асоціації. Кілька років тому ми йому вже допомогли, витягли його з того світу, але цього разу підступний панкреатит все ж переміг,

– написав піар-менеджер Андрій Царенок у фейсбуці.

Що відомо про Філіпа Левшина

Філіп Левшин народився у Києві 8 жовтня 1992 року. З 2010 по 2015 роки навчався в Київському національному університеті культури і мистецтв на менеджера соціокультурної діяльності.

Хлопець брав участь у кастингу пісенного талант-шоу "Х-фактор" у 2011 році. Втім його спроба потрапити в шоу-бізнес обернулася скандалом. Судді помітили, що він співає під фонограму. Хлопця попросили заспівати без музики, але виступ не вразив журі. Тоді після численної критики Левшин відповів "Fuck you!" всім суддям крім музичного критика Сергія Сосєдова.

Виступ Філіпа Левшина у шоу "Х-фактор": дивіться відео онлайн

Також він взяв участь в телешоу "Джентльменський набір". На своїй сторінці в інстаграмі Левшин вказав, що є автором пісень таких російських виконавців як Філіп Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лепс, МакSим, Митя Фомін та інші.

Філіп Левшин співпрацював з відомим українським продюсером Юрієм Фальосою (екс-продюсер і екс-чоловік Ані Лорак), Левшин випустив ряд кліпів, серед яких "Я більше не можу", "Ностальгія", "Лечу на море".

У 2019 році Філіп Левшин змінив своє ім’я та прізвище на псевдонім "Його Високість Філіп", під яким випустив скандальний кліп "Принц шоу-бізу" і заявив, що погодив дану змінав з Кіркоровим, який навіть придбав у нього кілька треків.

Кліп Філіпа Левшина "Принц шоу-бізу": дивіться відео онлайн