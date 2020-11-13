12 ноября в молодом 28-летнем возрасте умер украинский музыкант Филипп Левшин. Парень перенес множество операций, и долгое время боролся с болезнью. Сердце его не выдержало нагрузок и остановилось.

По информации близких Филиппа, последние 2 недели исполнитель перенес ряд сложных операций, однако у молодого парня сердце не выдержало.

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В 2016 году у музыканта обнаружили панкреатит поджелудочной железы с отказом жизненно важных органов, и за пол года пребывания в больнице он пережил более 20 операций. Тогда медикам удалось его спасти, но затем болезнь снова дала о себе знать.

Он был талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам. Думаю у многих с ним только хорошие ассоциации. Несколько лет назад мы ему уже помогли, вытащили его с того света, но на этот раз коварный панкреатит все же победил,

– написал пиар-менеджер Андрей Царенок в фейсбуке.

Что известно о Филиппе Левшине

Филипп Левшин родился в Киеве 8 октября 1992 года. С 2010 по 2015 годы учился в Киевском национальном университете культуры и искусств на менеджера социокультурной деятельности.

Парень участвовал в кастинге песенного талант-шоу "Х-фактор" в 2011 году. Впрочем, его попытка попасть в шоу-бизнес обернулась скандалом. Судьи заметили, что он поет под фонограмму. Парня попросили спеть без музыки, но выступление не впечатлило жюри. Тогда после многочисленной критики Левшин ответил "Fuck you!" всем судьям кроме музыкального критика Сергея Соседова.

Выступление Филиппа Левшина в шоу "Х-фактор": смотрите видео онлайн

Также он принял участие в телешоу "Джентльменский набор". На своей странице в инстаграм Левшин указал, что является автором песен таких российских исполнителей как Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, МакЅим, Митя Фомин и другие.

Филипп Левшин сотрудничал с известным украинским продюсером Юрием Фалесой (экс-продюсер и экс-муж Ани Лорак), Левшин выпустил ряд клипов, среди которых "Я больше не могу", "Ностальгия", "Лечу на море".

В 2019 году Филипп Левшин сменил свое имя и фамилию на псевдоним "Его Высочество Филипп", под которым выпустил скандальный клип "Принц шоу-биза" и заявил, что согласовал данное изменение с Киркоровым, который даже приобрел у него несколько треков.

Клип Филиппа Левшина "Принц шоу-биза": смотрите видео онлайн