10 вересня помер знаменитий капітан "безсмертної" команди "Що? Де? Коли?" Михайло Смирнов. Йому було 64 роки. Причиною смерті інтелектуала став інсульт.

Про смерть Михайла Смирнова оголосив його близький друг та колега по команді Максим Поташев на особистій сторінці у фейсбуці. Зірковий гравець "Що? Де? Коли?" помер ввечері 10 вересня від інсульту.

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"Сьогодні не стало Михайла Смирнова, мого старого друга і першого капітана в телеклубі. Він був дуже доброю і світлою людиною", – зазначив Поташев, прикріпивши до щемливого допису фото капітана "безсмертної" команди.

На офіційній сторінці відомої телегри "Що? Де? Коли?" в інстаграмі також відреагували на втрату. Представники зазначили, що Смирнов був успішним гравцем впродовж 22 років та навіть в останні роки життя був частим гостем ігор та ділився досвідом з молоддю.

"Сьогодні не стало Михайла Смирнова. Він був капітаном однієї з найяскравіших команд 1990-х років. Михайло провів за столом 18 ігор, з яких більша частина закінчилась перемогою. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", – йдеться в дописі.