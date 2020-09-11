10 сентября скончался знаменитый капитан "бессмертной" команды "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов. Ему было 64 года. Причиной смерти интеллектуала стал инсульт.

О смерти Михаила Смирнова объявил его близкий друг и коллега по команде Максим Поташев на личной странице в фейсбуке. Звездный игрок "Что? Где? Когда?" умер вечером 10 сентября от инсульта.

Читайте также Умерла звезда "Игры престолов" Диана Ригг: она исполняла роль Оленны Тирелл

"Сегодня не стало Михаила Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком", – отметил Поташев, прикрепив к щемящему сообщению фото капитана "бессмертной" команды.

На официальной странице известной телеигры "Что? Где? Когда?" в инстаграме также отреагировали на потерю. Представители отметили, что Смирнов был успешным игроком на протяжении 22 лет и даже в последние годы жизни был частым гостем игр и делился опытом с молодежью.

"Сегодня не стало Михаила Смирнова. Он был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов. Михаил провел за столом 18 игр, из которых большая часть закончилась победой. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в заметке.