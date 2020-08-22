Помер Джек Шерман – ексгітарист гурту Red Hot Chili Peppers
Колишній гітарист культового американського року-гурту Red Hot Chili Peppers Джек Шерман помер у 64-річному віці. Про це повідомили його колеги.
Про втрату друга музиканти повідомили на офіційній сторінці колективу в інстаграмі. Джек пішов із життя 18 серпня, проте така інформація з'явилася лише 21 серпня. Наразі невідомо, що саме стало причиною його смерті.
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Red Hot Chili Peppers опублікували архівне фото, зроблене у 1984 році. На ньому Шерман позує зліва.
Ми з родини RHCP хотіли б побажати Джеку Шерману гарного плавання у інших світах за межами тих, які він пройшов. Джек грав у нашому дебютному альбомі, а також у першому турне по США. Він був унікальним чуваком, і ми дякуємо йому за все хороше та погане між нами,
– написали представники гурту у дописі.
Що відомо про участь Джека Шермана у Red Hot Chili Peppers?
Шерман приєднався до складу гурту під час запису їхнього дебютного альбому у 1983 році, замінивши Гіллела Словака – гітариста та одного із засновників колективу. Після цього відправився у перший тур у Сполучених Штатах Америки, що відбувся в 1984 році. Він також став співавтором пісень другої платівки. Словак повернувся в гурт в 1985 році.
У 2012 році Джека та інших учасників Red Hot Chili Peppers не включили до Зали слави рок-н-ролу. Тоді музикант розкритикував таке рішеннія і зізнався, що почувається "осоромленим".
Хоча Шерман був гітаристом Red Hot Chili Peppers лише декілька років, проте шанувальники вважають його важливим учасником RHC.