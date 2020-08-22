Колишній гітарист культового американського року-гурту Red Hot Chili Peppers Джек Шерман помер у 64-річному віці. Про це повідомили його колеги.

Про втрату друга музиканти повідомили на офіційній сторінці колективу в інстаграмі. Джек пішов із життя 18 серпня, проте така інформація з'явилася лише 21 серпня. Наразі невідомо, що саме стало причиною його смерті.

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Red Hot Chili Peppers опублікували архівне фото, зроблене у 1984 році. На ньому Шерман позує зліва.

Ми з родини RHCP хотіли б побажати Джеку Шерману гарного плавання у інших світах за межами тих, які він пройшов. Джек грав у нашому дебютному альбомі, а також у першому турне по США. Він був унікальним чуваком, і ми дякуємо йому за все хороше та погане між нами,

– написали представники гурту у дописі.