Умер Джек Шерман – бывший гитарист группы Red Hot Chili Peppers
Бывший гитарист культовой американской рока-группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман скончался в 64-летнем возрасте. Об этом сообщили его коллеги.
О потере друга музыканты сообщили на официальной странице коллектива в инстаграме. Джек ушел из жизни 18 августа, однако такая информация появилась лишь 21 августа. Пока неизвестно, что именно стало причиной его смерти.
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Red Hot Chili Peppers опубликовали архивное фото, сделанное в 1984 году. На нем Шерман позирует слева.
Мы из семьи RHCP хотели бы пожелать Джеку Шерману хорошего плавания в других мирах за пределами тех, которые он прошел. Джек играл в нашем дебютном альбоме, а также в первом турне по США. Он был уникальным чуваком, и мы благодарим его за все хорошее и плохое между нами,
– написали представители группы в заметке.
Что известно об участии Джека Шермана в Red Hot Chili Peppers?
Шерман присоединился к составу группы во время записи их дебютного альбома в 1983 году, заменив Гиллела Словака – гитариста и одного из основателей коллектива. После этого отправился в первый тур в Соединенных Штатах Америки, состоявшийся в 1984 году. Он также стал соавтором песен второй пластинки. Словак вернулся в группу в 1985 году.
В 2012 году Джека и других участников Red Hot Chili Peppers не включили в Зал славы рок-н-ролла. Тогда музыкант раскритиковал такое решение и признался, что чувствует себя "посрамленным".
Хотя Шерман был гитаристом Red Hot Chili Peppers всего несколько лет, однако поклонники считают его важным участником RHCP.