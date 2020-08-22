Бывший гитарист культовой американской рока-группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман скончался в 64-летнем возрасте. Об этом сообщили его коллеги.

О потере друга музыканты сообщили на официальной странице коллектива в инстаграме. Джек ушел из жизни 18 августа, однако такая информация появилась лишь 21 августа. Пока неизвестно, что именно стало причиной его смерти.

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Red Hot Chili Peppers опубликовали архивное фото, сделанное в 1984 году. На нем Шерман позирует слева.

Мы из семьи RHCP хотели бы пожелать Джеку Шерману хорошего плавания в других мирах за пределами тех, которые он прошел. Джек играл в нашем дебютном альбоме, а также в первом турне по США. Он был уникальным чуваком, и мы благодарим его за все хорошее и плохое между нами,

– написали представители группы в заметке.