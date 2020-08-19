72-летняя звезда оскароносной ленты "Огненных колесниц" скончался в Австрии. Всю последнюю неделю ухудшалось состояние его здоровья. Бен Кросс ушел из жизни 18 августа в Вене.

Печальное известие сообщила его дочь Лорен на странице в Фейсбуке, а впоследствии и издание The Associated Press. Актер болел определенное время, а в течение последней недели его состояние значительно ухудшилось.

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Сообщается, что недавно он закончил съемки в фильме Дьявольский свет, а в этом году его можно будет увидеть в роли главного героя ленты "Последнее письмо от твоего любовника".

У Бена Кросса остались жена, двое детей и трое внуков.

Мне очень больно рассказывать вам о том, что дорогой отец умер несколько часов назад. Скоро о его смерти напишут в прессе, но я хотела, чтобы вы, его самые преданные друзья и фаны, сначала услышали об этом от нас. Спасибо за вашу поддержку на протяжении многих лет. Ему очень нравилось общаться с вами,

– сообщила его дочь.

Бен Кросс / Facebook / @actorbencross

Что известно о Бене Кроссе

За всю карьеру актер снялся в 104 проектах, в том числе в фильмах "Звездный путь" и "Спартак". Однако, наибольшую известность принес ему фильм режиссера Хью Гадсона "Огненные колесницы". Там Бен сыграл роль британского олимпийского чемпиона Гарольда Абрахамса. Лента получила четыре премии Оскар, три BAFTA и две премии Каннского кинофестиваля.

Также большую популярность актер получил после съемок в фильме "Темный рыцарь". Бен Кросс принял участие в ряде сериалов, таких как "Байки из склепа", "Сумеречная зона", "Мрачные тени".