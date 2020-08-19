72-річна зірка оскароносної стрічки "Вогняних колісниць" помер в Австрії. Весь останній тиждень погіршувався стан його здоров'я. Бен Кросс пішов з життя 18 серпня у Відні.

Сумну звістку повідомила його донька Лорен на сторінці у фейсбуці, а згодом і видання The Associated Press. Актор хворів певний час, а впродовж останнього тижня його стан значно погіршився.

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Повідомляється, що нещодавно він закінчив зйомки у фільмі Диявольське світло, а в цьому році його можна буде побачити в ролі головного героя стрічки "Останній лист від твого коханця".

У Бена Кросса залишились дружина, двоє дітей та троє онуків.

Мені дуже боляче розповідати вам про те, що дорогий батько помер кілька годин тому. Скоро про його смерть напишуть в пресі, але я хотіла, щоб ви, його найвідданіші друзі і фани, спочатку почули про це від нас. Дякую за вашу підтримку протягом багатьох років. Йому дуже сподобалося спілкуватися з вами,

– повідомила його донька.



Бен Кросс / Facebook / @actorbencross

Що відомо про Бена Кросса

За всю кар'єру актор знявся в 104 проєктах, зокрема в фільмах "Зоряному шляху" й "Спартаку". Однак, найбільшу популярність приніс йому фільм режисера Г'ю Гадсона "Вогняні колісниці". Там Бен зіграв роль британського олімпійського чемпіона Гарольда Абрахамса. Стрічка отримала чотири премії Оскар, три BAFTA і дві премії Канського кінофестивалю.

Також Бен Кросс взяв участь у низці серіалів, таких як "Байки із склепу", "Сутінкова зона", "Похмурі тіні".