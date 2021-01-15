14 січня помер знаменитий російський режисер, художній керівник дитячого кіножурналу "Єралаш"– Борис Грачевський. Кінорежисеру було 72 роки. Що відомо про життя Бориса Грачевського – читайте у матеріалі Lifestyle 24.

Причиною смерті Бориса Грачевського стали ускладнення від коронавірусної інфекції, якою він заразився 21 грудня 2020 року. Про про смерть кінорежисера повідомила дружина.

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Біографія Бориса Грачевського

Борис Грачевський народився 18 березня 1949 року. Його мати працювала бібліотекаркою, а батько був культурним працівником у будинку відпочинку "Полушкино". Саме під його впливом Борис Грачевський почав робити перші кроки у сферу кіностецтва. Відомо, що у 6 років він вперше з батьком виходить на сцену, у 10 років ставить перший танець, а вже в 11 організовує новорічний ранок.

Цікавим фактом є те, що спочатку Грачевський не мав фаху кінорежисера, адже вчився у Калінінградському механічному технікумі при заводі С. П. Корольова, де отримав спеціальність токаря. Лише через декілька років, він вступив на заочне відділення факультету "Організація кіновиробництва" при Всеросійському державному інституті кінематографії імені С. А. Герасимова.



Борис Грачевський: біографія

На початку свого творчого шляху Борис Грачевський працює адміністратором картин Олександра Роу, Марка Донського, Василя Шукшина. Вподальшому, гарно себе зарекомендовує і стає старшим адміністратором на кіностудії, а потім й заступником директора знімальної групи.

Творчість Бориса Грачевського

Одним із найважливіших років життя Грачевского став 1974 рік. Режисер давно виношував ідею створення дитячих короткометражних фільмів, але повністю оформитися в проект їй допоміг письменник і заступник головного редактора кіностудії Олександр Хмелько. Так з'явився "Єралаш". За більш ніж 45 років існування "Єралашу" було знято понад 1200 сюжетів, до багатьох з яких Грачевський написав сценарії і навіть сам знявся у деяких епізодах.



Борис Грачевський: творчість

2009 рік став для Грачевского роком зйомок першого повнометражного фільму «Дах», в якому він виступив автором сценарію спільно з Іриною Бурденковою. Продюсером, сценаристом і режисером Борис Грачевський виступає й в картині «Між нот або Тантрична симфонія».

Особисте життя Бориса Грачевського

Кінорежисер одружувався тричі. Його першою дружиною стала Галина Грачевська, з якою він прожив 35 років. Від першого шлюбу у режисера було двоє дітей. Проте, Грачевський вирішує покинути сім'ю заради молодої акторки Анни Панасенко, з якою він вподальшому одружився й у 2012 році у них народилась донька Василіса.



Борис Грачевський: особисте життя

Проживши разом три роки, пара розлучилася з гучним скандалом. Анна говорила, що чоловік проти її акторської кар'єри, натомість Борис казав, що його обраниця з головою занурилася в нічне життя, не звертаючи уваги ні на нього, ні на доньку. Після розлучення, актриса залишила собі гучне прізвище і чималі статки, включаючи квартиру в Москві.

Утретє Борис Грачевський вирішив одружитись з Катериною Білоцерковською. Режисеру було 65 років, коли він зустрів 30-річну акторку. У їхньому шлюбі в 2017 році народився син.