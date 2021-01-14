Художній керівник дитячого кіножурналу "Єралаш" Борис Грачевський помер у Москві 14 січня 2021 року в результаті ускладнень від коронавірусної інфекції. Грачевському був 71 рік.

Грачевському був 71 рік

Смерть чоловіка ЗМІ підтвердила дружина Катерина Білоцерківська. Про це інформує РБК.

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Грачевський заразився 21 грудня, а вже через тиждень опинився в лікарні у Москві. Перед Новим роком хворого перевели у реанімацію.

Грачевський потрапив до лікарні наприкінці грудня / Фото з російських ЗМІ

Художнього керівника "Єралашу" ввели у кому

9 січня Грачевського під'єднали до апарату штучної вентиляції легень та ввели у медикаментозну кому.

Уже через 2 дні Грачевському стало краще: він прийшов до тями та з допомогою жестів спілкувався з лікарями. Проте покращення тривало недовго: хворого повернули у реанімацію і знову ввели в кому.

Зверніть увагу! У 2018 році Грачевський повідомив, що у нього раніше діагностували рак шкіри. Режисер переніс кілька операцій та курс хімієтерапії.

Коротка біографія Бориса Грачевського: