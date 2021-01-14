Художній керівник "Єралашу" Борис Грачевський помер від коронавірусу
Художній керівник дитячого кіножурналу "Єралаш" Борис Грачевський помер у Москві 14 січня 2021 року в результаті ускладнень від коронавірусної інфекції. Грачевському був 71 рік.
Грачевському був 71 рік
Смерть чоловіка ЗМІ підтвердила дружина Катерина Білоцерківська. Про це інформує РБК.
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Грачевський заразився 21 грудня, а вже через тиждень опинився в лікарні у Москві. Перед Новим роком хворого перевели у реанімацію.
Грачевський потрапив до лікарні наприкінці грудня / Фото з російських ЗМІ
Художнього керівника "Єралашу" ввели у кому
9 січня Грачевського під'єднали до апарату штучної вентиляції легень та ввели у медикаментозну кому.
Уже через 2 дні Грачевському стало краще: він прийшов до тями та з допомогою жестів спілкувався з лікарями. Проте покращення тривало недовго: хворого повернули у реанімацію і знову ввели в кому.
Коротка біографія Бориса Грачевського:
- Народився у 1949 році у Москві.
- Випускник Калінінградського механічного технікуму при заводі імені Корольова, а згодом Всесоюзного державного інституту кінематографії.
- Спеціальність Грачевського – організація кіновиробництва.
- Працював адміністратором під час виробництва багатьох фільмів.
- У 1974 році організував дитячий кіножурнал "Єралаш".
- Цю ідею він реалізував разом з драматургом Олександром Хмеліком.
- Згодом була заснована однойменна кіностудія.
- У 21 столітті зняв кілька повнометражних художніх фільмів.
- Заслужений діяч мистецтв Росії.
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