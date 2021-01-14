Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский умер в Москве 14 января 2021 года в результате осложнений от коронавирусной инфекции. Грачевскому был 71 год.

Грачевскому был 71 год

Смерть мужчины в СМИ подтвердила жена Екатерина Белоцерковская. Об этом информирует РБК.

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Грачевский заразился 21 декабря, а уже через неделю оказался в больнице в Москве. Перед Новым годом больного перевели в реанимацию.



Грачевский попал в больницу в конце декабря / Фото из российских СМИ

Художественного руководителя "Ералаша" ввели в кому

9 января Грачевского подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.

Уже через 2 дня Грачевскому стало лучше: он пришел в себя и с помощью жестов общался с врачами. Однако улучшение длилось недолго: больного вернули в реанимацию и снова ввели в кому.

Обратите внимание! В 2018 году Грачевский сообщил, что у него ранее диагностировали рак кожи. Режиссер перенес несколько операций и курс химиотерапии.

Краткая биография Бориса Грачевского: