Художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский умер от коронавируса
Художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский умер в Москве 14 января 2021 года в результате осложнений от коронавирусной инфекции. Грачевскому был 71 год.
Грачевскому был 71 год
Смерть мужчины в СМИ подтвердила жена Екатерина Белоцерковская. Об этом информирует РБК.
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Грачевский заразился 21 декабря, а уже через неделю оказался в больнице в Москве. Перед Новым годом больного перевели в реанимацию.
Грачевский попал в больницу в конце декабря / Фото из российских СМИ
Художественного руководителя "Ералаша" ввели в кому
9 января Грачевского подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому.
Уже через 2 дня Грачевскому стало лучше: он пришел в себя и с помощью жестов общался с врачами. Однако улучшение длилось недолго: больного вернули в реанимацию и снова ввели в кому.
Краткая биография Бориса Грачевского:
- Родился в 1949 году в Москве.
- Выпускник Калининградского механического техникума при заводе имени Королева, а впоследствии Всесоюзного государственного института кинематографии.
- Специальность Грачевского – организация кинопроизводства.
- Работал администратором во время производства многих фильмов.
- В 1974 году организовал детский киножурнал "Ералаш".
- Эту идею он реализовал вместе с драматургом Александром Хмеликом.
- Впоследствии была основана одноименная киностудия.
- В 21 веке снял несколько полнометражных художественных фильмов.
- Заслуженный деятель искусств России.
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