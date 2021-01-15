14 января умер знаменитый российский режиссер, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" – Борис Грачевский. Кинорежиссеру было 72 года. Что известно о жизни Бориса Грачевского – читайте в материале Lifestyle 24.

Причиной смерти Бориса Грачевского стали осложнения от коронавирусной инфекции, которой он заразился 21 декабря 2020 года. О смерти кинорежиссера сообщила жена.

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Биография Бориса Грачевского

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. Его мать работала библиотекарем, а отец был культурным работником в доме отдыха "Полушкин". Именно под его влиянием Борис Грачевский начал делать первые шаги в сферу киноискусства. Известно, что в 6 лет он впервые с отцом выходит на сцену, в 10 лет ставит первый танец, а уже в 11 организует новогодний утренник.

Интересным фактом является то, что сначала у Грачевского не было специальности кинорежиссера, ведь учился в Калининградском механическом техникуме при заводе С. П. Королева, где получил специальность токаря. Лишь через несколько лет, он поступил на заочное отделение факультета "Организация кинопроизводства" при Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова.



Борис Грачевский: биография

В начале своего творческого пути Борис Грачевский работает администратором картин Александра Роу, Марка Донского, Василия Шукшина. В дальнейшем, хорошо себя зарекомендовывает и становится старшим администратором на киностудии, а затем и заместителем директора съемочной группы.

Творчество Бориса Грачевского

Одним из важнейших годов жизни Грачевского стал 1974 год. Режиссер давно вынашивал идею создания детских короткометражных фильмов, но полностью оформиться в проект ей помог писатель и заместитель главного редактора киностудии Александр Хмелько. Так появился "Ералаш". За более чем 45 лет существования "Ералаша" было снято больше 1 200 сюжетов, ко многим из которых Грачевский написал сценарии и даже сам снялся в некоторых эпизодах.



Борис Грачевский: творчество

2009 год стал для Грачевского годом съемок первого полнометражного фильма "Крыша", в котором он выступил автором сценария совместно с Ириной Бурденковой. Продюсером, сценаристом и режиссером Борис Грачевский выступает и в картине "Между нот или Тантрическая симфония".

Личная жизнь Бориса Грачевского

Кинорежиссер женился трижды. Его первой женой стала Галина Грачевская, с которой он прожил 35 лет. От первого брака у режиссера было двое детей. Однако, Грачевский решает покинуть семью ради молодой актрисы Анны Панасенко, на которой он в дальнейшем женился и в 2012 году у них родилась дочь Василиса.



Борис Грачевский: личная жизнь

Прожив вместе три года, пара рассталась с громким скандалом. Анна говорила, что муж против ее актерской карьеры, вместе с тем Борис говорил, что его избранница с головой погрузилась в ночную жизнь, не обращая внимания ни на него, ни на дочь. После развода, актриса оставила себе громкую фамилию и немалые состояния, включая квартиру в Москве.

Третий раз Борис Грачевский решил жениться на Екатерине Белоцерковской. Режиссеру было 65 лет, когда он встретил 30-летнюю актрису. В их браке в 2017 году родился сын.