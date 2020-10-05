Американського актора Томаса Джефферсона Берда вбили у штаті Джорджія. На час смерті чоловіку було 70 років.

За даними таблоїду TMZ, правоохоронці виявили тіло Томаса Джефферсона Берда на вулиці. Невідомий вистріл актору в спину кілька разів, від чого він і помер. Поранення були несумісні з життям, тому медики, які прибули на місце інциденту, тільки констатували смерть.

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Наразі поліція Атланти проводить розслідування та шукає вбивцю актора. Поки зловмисника, який холоднокровно застрілив Томаса Джефферсона Берда, не знайшли.

На новини про смерть актора відреагував знаменитий режисер Спайк Лі, який раніше активно співпрацював з американцем. Він розмістив кілька улюблених кадрів з Томасом Джефферсоном Бердом в інстаграмі, розчуливши мережу.

"Мені так сумно повідомляти про трагічне вбивство нашого улюбленого актора Томаса Джефферсона Берда минулої ночі в Атланті, штат Джорджія... Висловлюю співчуття його родині. Спочивай у мирі, Берд", – написав Спайк Лі.

Що відомо про Томаса Джефферсона Берда

Актор був добре відомий глядачам за кількома стрічками Спайка Лі. Зокрема, Томаса Джефферсона Берда можна побачити у фільмах "Штовхачі", "Дівчина №6", "Його гра", "Літо в Ред Хук". Окрім цього, актор зіграв у стрічках "Бруклінські поліцейські", "Рей", "Булворт", "Виклик" та ін.

Томас Джефферсон Берд мав два магістерські дипломи та був не тільки талановитим актором, але й мистецтвознавцем. На голлівудській кар'єрі він не робив ставку, а тому залюбки поставав у легендарних виставах. За одну з них Берд був номінований на премію Тоні.