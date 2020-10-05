Американского актера Томаса Джефферсона Берда убили в штате Джорджия. На время смерти мужчине было 70 лет.

По данным таблоида TMZ, правоохранители обнаружили тело Томаса Джефферсона Берда на улице. Неизвестный выстрелил актеру в спину несколько раз, от чего он и умер. Ранения были несовместимы с жизнью, поэтому медики, прибывшие на место инцидента, только констатировали смерть.

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Сейчас полиция Атланты проводит расследование и ищет убийцу актера. Пока злоумышленника, хладнокровно застрелившего Томаса Джефферсона Берда, не нашли.

На новость о смерти актера отреагировал знаменитый режиссер Спайк Ли, который ранее активно сотрудничал с американцем. Он разместил несколько любимых кадров с Томасом Джефферсоном Бердом в инстаграм, чем растрогал сеть.

"Мне так грустно сообщать об убийстве нашего любимого актера Томаса Джефферсона Берда прошлой ночью в Атланте, штат Джорджия... Выражаю соболезнования его семье. Покойся с миром, Берд", – написал Спайк Ли.

Что известно о Томасе Джефферсоне Берде

Актер был хорошо известен зрителям по нескольким лентам Спайка Ли. В частности, Томаса Джефферсона Берда можно увидеть в фильмах "Толкатели", "Девушка №6", "Его игра", "Лето в Ред Хук". Кроме этого, актер сыграл в лентах "Бруклинские полицейские", "Рей", "Булворт", "Вызов" и др.

Томас Джефферсон Берд имел два магистерских диплома и был не только талантливым актером, но и искусствоведом. На голливудской карьере он не делал ставку, а потому охотно представал в легендарных спектаклях. За одну из них Берд был номинирован на премию Тони.