У Голлівуді оплакують ще одну втрату: 4 жовтня 2020 року помер актор Кларк Міддлтон. На час смерті відомому американцю було 63 роки.

Причина смерті Кларка Міддлтона

Як повідомляє видання Variety, новину про смерть актора підтвердила його дружина Еліс. За її словами, сталось це у неділю, 4 жовтня, у їхньому будинку в Лос-Анджелесі. Дружина Кларка Міддлтона вирішила не замовчувати причини смерті: актор помер від вірусу Західного Нілу.

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Вірус Західного Нілу – це хвороба, яка передається від укусу комарів. Недуга не має вакцини та лікування. За даними ВООЗ, більшість людей, інфікованих вірусом Західного Нілу, не відчувають жодних симптомів. Водночас у кожного п’ятого, хто перехворів, були легкі симптоми, а 1 із 150 людей може перенести недугу у важкій формі. Якщо ж імунітет не здатний побороти вірус, тоді хвороба може призвести до смерті. "З важким серцем повідомляємо, що у 63 роки помер Кларк Тінслі Міддлтон – улюблений актор, письменник, режисер, вчитель, герой, мій чоловік та друг… Він був прекрасною людиною, яка все життя кидала виклик обмеженням і виступала за людей з інвалідністю", – написала в офіційній заяві дружина актора Еліс Міддлтон. Коли відбудеться прощання з голлівудським актором, наразі невідомо. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Clark Middleton (@clark.middleton) 6 Жов 2020 р. о 12:29 PDT Помер Кларк Міддлтон: коротка біографія

Кларк Міддлтон був добре відомий у Голлівуді. Актор зіграв ролі у серіалах "Закон і порядок", "Твін Пікс", а недавно постав і в ролі начальника управління в "Чорному списку".

"Я вбитий горем. Окрім того, що Кларк був справді унікальним та обдарованим актором, він був просто неймовірним хлопцем у всіх сенсах. Він був розумним кіноманом. Він пристрасно любив свою роботу. І він був шалено щедрий... Я знаю, що вся його сім'я в "Чорному списку" спустошена цією новиною. Кларк був одним з найкращих людей, і ми втратили його занадто рано", – відреагував на втрату актор Джон Бокенкамп.

Окрім серіалів, Кларк Міддлтон зіграв у десятках успішних фільмів. Зокрема,

"Місто гріхів"

"Крізь сніг"

"Шлях"

"Добре серце"

"Бердмен"

"Останній дзвінок"

"Живи вільно або помри"

"Шум" та ін.

Однак зосереджувати свою роботу тільки на акторстві Кларк Міддлтон не став. Він був успішним викладачем, письменником та режисером. Проживши 50 років з ювенільним ревматоїдним артритом, актор представляв благодійний фонд, який допомагав людям з таким же діагнозом.