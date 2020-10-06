В Голливуде оплакивают еще одну потерю: 4 октября 2020 года умер актер Кларк Миддлтон. На момент смерти известному американцу было 63 года.
Причина смерти Кларка Миддлтона
Как сообщает издание Variety, новость о смерти актера подтвердила его жена Элис. По ее словам, произошло это в воскресенье, 4 октября, в их доме в Лос-Анджелесе. Жена Кларка Миддлтон решила не замалчивать причины смерти: актер умер от вируса Западного Нила.
"С тяжелым сердцем сообщаем, что в 63 года умер Кларк Тинсли Миддлтон – любимый актер, писатель, режиссер, учитель, герой, мой муж и друг... Он был прекрасным человеком, который всю жизнь бросал вызов ограничениям и выступал за людей с инвалидностью", – написала в официальном заявлении жена актера Элис Миддлтон.
Когда состоится прощание с голливудским актером, пока неизвестно.
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