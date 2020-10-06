В Голливуде оплакивают еще одну потерю: 4 октября 2020 года умер актер Кларк Миддлтон. На момент смерти известному американцу было 63 года.

Причина смерти Кларка Миддлтона

Как сообщает издание Variety, новость о смерти актера подтвердила его жена Элис. По ее словам, произошло это в воскресенье, 4 октября, в их доме в Лос-Анджелесе. Жена Кларка Миддлтон решила не замалчивать причины смерти: актер умер от вируса Западного Нила.

Читайте также В США хладнокровно убили актера Томаса Джефферсона Берда

Вирус Западного Нила – это болезнь, которая передается от укуса комаров. Недуг не имеет вакцины и лечения. По данным ВОЗ, большинство людей, инфицированных вирусом Западного Нила, не испытывают никаких симптомов. В то же время у каждого пятого, кто переболел, были легкие симптомы, а 1 из 150 человек может перенести недуг в тяжелой форме. Если же иммунитет не способен побороть вирус, тогда болезнь может привести к смерти.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что в 63 года умер Кларк Тинсли Миддлтон – любимый актер, писатель, режиссер, учитель, герой, мой муж и друг... Он был прекрасным человеком, который всю жизнь бросал вызов ограничениям и выступал за людей с инвалидностью", – написала в официальном заявлении жена актера Элис Миддлтон.

Когда состоится прощание с голливудским актером, пока неизвестно.