Сьогодні 24 Канал розкаже вам про польські імена для хлопчиків та дівчат, які є досить красивими та запам'ятаються усім.

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Польські імена для хлопчиків

Ім'я Ян є одним із найпопулярніших у Польщі. Воно перекладається як "благодать Божа", "Бог помилував" або "подарунок Божий". Основними рисами характеру людей, які мають це ім'я, є благородство, доброта, помірність і вроджена інтелігентність.

Ім'я Адам з давньоєврейської перекладається як "людина", "чоловік". Також має значення "глина", "земля", "червоний колір". За біблійною легендою, Бог створив першу людину з червоної глини.

Радомир означає "радість миру (людям)" або "радити (сприяти) миру". Ім'я вважається досить поширеним у слов'янських країнах.

Хлопчик і дівчинка / Фото Canva

Польські імена для дівчаток

Катажина є одним з найпопулярніших імен у Польщі. З'явилося ще у 12 столітті. Означає "чиста", "бездоганна". Власниці цього імені мають багато іменин у календарі.

Ім'я Марія означає "гірка". Кажуть, що воно, в першу чергу, стосується гірких страждань Марії під хрестом та її численних скорботних сліз.

Юстина перекладається як "справедлива". Воно не надто популярне, проте вважається одним із найстаріших. Кажуть, що дівчата з цим іменем мають незвичайну енергетику.