Сегодня 24 Канал расскажет вам о польских именах для мальчиков и девочек, которые достаточно красивы и запомнятся всем.

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Польские имена для мальчиков

Имя Иоанн является одним из самых популярных в Польше. Оно переводится как "благодать Божия", "Бог помиловал" или "подарок Божий". Основными чертами характера людей, имеющих это имя, есть благородство, доброта, умеренность и врожденная интеллигентность.

Имя Адам с древнееврейского переводится как "человек", "муж". Также имеет значение "глина", "земля", "красный цвет". По библейской легенде Бог создал первого человека из красной глины.

Радомир означает "радость мира (людям)" или "советовать (содействовать) миру". Имя считается достаточно распространенным в славянских странах.

Мальчик и девочка / Фото Canva

Польские имена для девочек

Катажина является одним из самый популярных имен в Польше. Появилось еще в 12 веке. Означает "чистая", "безупречная". Обладательницы этого имени имеют множество именин в календаре.

Имя Мария означает "горькая". Говорят, что оно в первую очередь касается горьких страданий Марии под крестом и ее многочисленных скорбных слез.

Юстина переводится как "справедливая". Оно не слишком популярно, однако считается одним из старейших. Говорят, что девушки с этим именем обладают необычной энергетикой.