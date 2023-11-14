Оно должно соответствовать семейным традициям и ценностям. 24 Канал подготовил подборку популярных и редких женских имен, которые понравятся всем.

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Имена для девочек

Существует несколько версий происхождения имени Ада. Одна из них утверждает, что еще у древних евреев словом Адена, "украшение", называли женщин. По другой, имя происходит из Ветхого Завета. Адой называлась жена одного из потомков Каина и Исава.

Имя София является одним из самых популярных в Украине и имеет древнегреческое происхождение. Оно образовано от имени Sophia. В переводе означает "мудрая", "мудрость" или "премудрость". Существуют также другие варианты – "умность", "наука".

Серафима – женский вариант имени Серафим. Оно – древнееврейское и имеет значение "огненный", "пылающий". Имя очень почитается в католической и православной церквях.

Имя Надежда пришло к нам из Греции. Его греческий вариант – Элпис происходит от корня "воля". С древнеславянского языка Надежда переводится как "действовать".

Василиса в переводе с древнегреческого языка означает "жена правителя", "царственная", "правительница". Девушки с таким именем никогда не остаются без внимания мужчин.