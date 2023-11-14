Воно повинно відповідати сімейним традиціям та цінностям. 24 Канал підготував добірку популярних та рідкісних жіночих імен, які сподобаються всім.

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Імена для дівчаток

Існує декілька версій походження імені Ада. Одна з них стверджує, що ще у стародавніх євреїв словом Адена, "прикраса", називали жінок. За іншою, ім'я походить зі Старого Завіту. Адою звалася дружина одного з нащадків Каїна та Ісава.

Ім'я Софія є одним із найпопулярніших в Україні й має давньогрецьке походження. Воно утворене від імені Sophia. У перекладі означає "мудра", "мудрість" або "премудрість". Існують також інші варіанти – "розумність", "наука".

Серафима – жіночий варіант імені Серафим. Воно – староєврейське і має значення "вогненний", "той, що палає". Ім'я дуже шанується в католицькій та православній церквах.

Ім'я Надія прийшло до нас із Греції. Його грецький варіант – Елпіс походить від кореня "воля". З давньослов'янської мови Надія перекладається як "діяти".

Василина у перекладі з давньогрецької мови означає "дружина правителя", "царствена", "правителька". Дівчата з таким іменем ніколи не залишаються без уваги чоловіків.