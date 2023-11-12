24 Канал зібрав для вас добірку красивих імен на букву "Б", якими можна назвати майбутню донечку.

Гарно 8 красивих імен для дівчаток, які викликають щире захоплення

Імена на букву "Б"

Божена – жіноче ім'я старослов'янського походження. Означає "божа", "благословенна", "Богом зазначена", "обдарована Богом". Великою популярністю користується в європейських країнах –Польщі, Чехії, Словенії, Словаччині.

Беатриса – римське ім'я, яке згодом стало загальноєвропейським. Воно набуло популярності завдяки середньовічному поету Данте Аліг'єрі, який присвячував свої твори коханій Беатріче.

Ім'я Богдана досить поширене серед слов'ян. Колись батьки називали так донечок, дякуючи Богу за подарунок з небес. Значення імені досить просте – "Богом дана".

Є декілька версій походження імені Белла. За однією з них, воно має латинські корені і є скороченою формою від Ізабелли. За іншою – це португальське ім'я. Белла означає "прекрасна", "красуня", "біла", "світла", "амазонка", "войовнича жінка".

Богуслава – це рідкісне ім'я. За деякими даними, воно походить від старовинного слов'яно-татарського імені. Також розшифровується, як "Богу слава".