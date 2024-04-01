Привітання з Поливаним понеділком у прозі та віршах: найщиріщі слова для близьких та друзів

Традиційно на другий день Великодня віряни відзначають Поливаний понеділок. Здавна люди вірили , що вода здатна очищувати та здійснювати дива. У цей день заради веселощів обливають одне одного та вітають зі святом. Щоб привітати близьких з Поливаним понеділком – радимо вам надіслати привітання у прозі та віршах.

Поливаний понеділок в католиків припав на 1 квітня, пише Lifestyle 24. Традиція обливання водою є не лише в Україні, але й Польщі, Угорщині, Чехії й Словаччині.

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Ми зібрали для вас найкращі привітання зі святом, які неодмінно піднімуть настрій рідним та близьким людям.

Привітання з Поливаним понеділком у прозі

Легкого Поливаного понеділка і вдалого тижня! Чудових успіхів у всіх добрих, кращих починаннях! Нехай завжди і всюди Вас супроводжує прекрасний настрій! Побільше в житті романтики, кохання та хороших, вірних друзів!

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Бажаю в Поливаний понеділок спіймати птаха щастя за довгий хвіст, щоб став він ручним. Нехай тиждень складеться якнайкраще, а успіх і гарний настрій будуть ходити по п'ятах за тобою.

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Бажаю в Поливаний понеділок з водою отримати здоров’я, радість та наснагу. Хай твоє життя складеться якнайкраще, а успіх і гарний настрій ходять по п’ятах за тобою.

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Вітаю з Великоднім Понеділком. Бажаю миру, здоров’я, щастя. Бажаю усім серцем повірити, що все буде добре. Бажаю домашнього затишку, вірного кохання, нестримного натхнення та міцної віри.

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Бажаю налаштуватися на позитив, нехай вдалим буде майбутній тиждень. Нехай Поливаний понеділок принесе море натхнення і сил, подарує посмішку і гарний настрій. Нехай легко вирішаться проблеми.

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Бажаю удачі з понеділка по неділю, бажаю відмінного тижня з великими успіхами в усіх справах. Нехай цей тиждень почнеться з приємних новин. Нехай Поливаний понеділок буде легким, нехай вівторок буде плідним, нехай середа буде цікавою, нехай четвер буде перспективним, нехай п'ятниця буде багатообіцяючою, субота вільною, нехай неділя буде комфортною!



Привітання з Поливаним понеділком у прозі та віршах / Фото Pinterest

Привітання з Поливаним понеділком у віршах

В Обливаний понеділок

Тебе облити я бажаю!

А радістю і щастям

Тебе хай доля поливає!

***

З понеділком Обливаним вітаю!

Найкращого у долі бажаю!

Світ навколо очищай!

Хто попався – обливай!

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З Обливаним понеділком

Вас щиро вітаю,

Здоров’я, радості і щастя

В день цей побажаю.

Миру вам, злагоди в домі,

Благодаті і добра,

Віри, щирої надії

Та душевного тепла.

***

З Обливаним понеділком вітаю!

Хай Господь Вас оберігає,

Дім Ваш, всю Вашу родину,

Благословляє кожну днину!