Привітання з Поливаним понеділком у прозі та віршах: найщиріщі слова для близьких та друзів
Традиційно на другий день Великодня віряни відзначають Поливаний понеділок. Здавна люди вірили , що вода здатна очищувати та здійснювати дива. У цей день заради веселощів обливають одне одного та вітають зі святом. Щоб привітати близьких з Поливаним понеділком – радимо вам надіслати привітання у прозі та віршах.
Поливаний понеділок в католиків припав на 1 квітня, пише Lifestyle 24. Традиція обливання водою є не лише в Україні, але й Польщі, Угорщині, Чехії й Словаччині.
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Ми зібрали для вас найкращі привітання зі святом, які неодмінно піднімуть настрій рідним та близьким людям.
Привітання з Поливаним понеділком у прозі
Легкого Поливаного понеділка і вдалого тижня! Чудових успіхів у всіх добрих, кращих починаннях! Нехай завжди і всюди Вас супроводжує прекрасний настрій! Побільше в житті романтики, кохання та хороших, вірних друзів!
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Бажаю в Поливаний понеділок спіймати птаха щастя за довгий хвіст, щоб став він ручним. Нехай тиждень складеться якнайкраще, а успіх і гарний настрій будуть ходити по п'ятах за тобою.
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Бажаю в Поливаний понеділок з водою отримати здоров’я, радість та наснагу. Хай твоє життя складеться якнайкраще, а успіх і гарний настрій ходять по п’ятах за тобою.
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Вітаю з Великоднім Понеділком. Бажаю миру, здоров’я, щастя. Бажаю усім серцем повірити, що все буде добре. Бажаю домашнього затишку, вірного кохання, нестримного натхнення та міцної віри.
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Бажаю налаштуватися на позитив, нехай вдалим буде майбутній тиждень. Нехай Поливаний понеділок принесе море натхнення і сил, подарує посмішку і гарний настрій. Нехай легко вирішаться проблеми.
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Бажаю удачі з понеділка по неділю, бажаю відмінного тижня з великими успіхами в усіх справах. Нехай цей тиждень почнеться з приємних новин. Нехай Поливаний понеділок буде легким, нехай вівторок буде плідним, нехай середа буде цікавою, нехай четвер буде перспективним, нехай п'ятниця буде багатообіцяючою, субота вільною, нехай неділя буде комфортною!
Привітання з Поливаним понеділком у прозі та віршах / Фото Pinterest
Привітання з Поливаним понеділком у віршах
В Обливаний понеділок
Тебе облити я бажаю!
А радістю і щастям
Тебе хай доля поливає!
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З понеділком Обливаним вітаю!
Найкращого у долі бажаю!
Світ навколо очищай!
Хто попався – обливай!
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З Обливаним понеділком
Вас щиро вітаю,
Здоров’я, радості і щастя
В день цей побажаю.
Миру вам, злагоди в домі,
Благодаті і добра,
Віри, щирої надії
Та душевного тепла.
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З Обливаним понеділком вітаю!
Хай Господь Вас оберігає,
Дім Ваш, всю Вашу родину,
Благословляє кожну днину!