Приготування до свята розпочинаються ще з Чистого четверга. За прикметами, тільки у цей день можна пекти паски, фарбувати яйця та займатися їжею для частування. Lifestyle 24 підготував добірку промовистих картинок-привітань з чистим та світлим святом Великодня. Не забудьте надіслати їх всім рідним та близьким, а особливо нашим військовим, бо саме завдяки захисникам України ми можемо з вами святкувати цьогорічний Великдень.

До слова Що покласти у кошик на Великдень: список продуктів, які обов'язково слід освятити

Привітання з Великоднем у картинках



Католицький Великдень 2024 / Фото з Pinterest



Привітання з Великоднем / Фото з Pinterest



Промовиста картинка-привітання з Великоднем / Фото з Pinterest



Щирі привітання з Великоднем / Фото з Pinterest



Великдень 2024 / Фото з Pinterest



Щирі вітання з Великоднем у картинках / Фото з Pinterest



Картинка-привітання зі світлим святом Великодня / Фото з Pinterest