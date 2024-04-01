Поливальный понедельник у католиков пришелся на 1 апреля, пишет Lifestyle 24. Традиция обливания водой есть не только в Украине, но и Польше, Венгрии, Чехии и Словакии.

Читайте также Католическая Пасха 2024 : искренние картинки-поздравления со светлым праздником

Мы собрали для вас лучшие поздравления с праздником, которые непременно поднимут настроение родным и близким людям.

Поздравления с Поливальным понедельником в прозе

Легкого Поливального понедельника и удачной недели! Замечательных успехов во всех добрых, лучших начинаниях! Пусть всегда и везде Вас сопровождает прекрасное настроение! Побольше в жизни романтики, любви и хороших, верных друзей!

***

Желаю в Поливальный понедельник поймать птицу счастья за длинный хвост, чтобы стала она ручной. Пусть неделя сложится наилучшим образом, а успех и хорошее настроение будут ходить по пятам за тобой.

***

Желаю в Поливальный понедельник с водой получить здоровье, радость и воодушевление. Пусть твоя жизнь сложится наилучшим образом, а успех и хорошее настроение ходят по пятам за тобой.

***

Поздравляю с Пасхальным Понедельником. Желаю мира, здоровья, счастья. Желаю всем сердцем поверить, что все будет хорошо. Желаю домашнего уюта, верной любви, безудержного вдохновения и крепкой веры.

***

Желаю настроиться на позитив, пусть удачным будет предстоящая неделя. Пусть Поливальный понедельник принесет море вдохновения и сил, подарит улыбку и хорошее настроение. Пусть легко решатся проблемы.

***

Желаю удачи с понедельника по воскресенье, желаю отличной недели с большими успехами во всех делах. Пусть эта неделя начнется с приятных новостей. Пусть Поливальный понедельник будет легким, пусть вторник будет плодотворным, пусть среда будет интересной, пусть четверг будет перспективным, пусть пятница будет многообещающей, суббота свободной, пусть воскресенье будет комфортным!



Поздравления с Поливальным понедельником в прозе и стихах / Фото Pinterest

Поздравления с Поливальным понедельником в стихах

В Обливной понедельник

Тебя облить я желаю!

А радостью и счастьем

Тебя пусть судьба поливает!

***

С понедельником Обливным поздравляю!

Самого лучшего в судьбе желаю!

Мир вокруг очищай!

Кто попался – обливай!

***

С Обливным понедельником

Вас искренне поздравляю,

Здоровья, радости и счастья

В день этот пожелаю.

Мира вам, согласия в доме,

Благодати и добра,

Веры, искренней надежды

И душевного тепла.

***

С Обливным понедельником поздравляю!

Пусть Господь Вас оберегает,

Дом Ваш, всю Вашу семью,

Благословляет каждый день!