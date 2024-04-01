Привітання з Поливаним понеділком у картинках: найкращі фото
1 квітня 2024, 07:30Читать новость на русском
Поливаний понеділок – це світлий святковий день, який став традиційним у багатьох культурах. Сьогодні, 1 квітня, його відзначають в Україні.
У Поливаний понеділок традиційно обливають водою одне одного. Для тих, хто не може цього зробити, бо рідні далеко, радимо надіслати привітання. З цієї нагоди Lifestyle24 підготував добірку святкових картинок, які неодмінно порадують ваших близьких.
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Картинки-привітання з Поливаним понеділком
Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото 24 Каналу
Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото ТСН
Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото 24 Каналу
Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото ТСН
Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото Pinterest