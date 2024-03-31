Такий забобон з'явився ще у часи, коли люди активно займалися магією. Річ у тім, що колись віник асоціювався з відьмами та чаклунами. Адже вони або літали на ньому, або використовували для різних ритуалів.

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Чому не варто замітати ввечері

Якщо підмітати підлогу ввечері, то можна позбутися кохання, коштів, позитивної енергії та успіху. У домі навпаки пануватимуть сварки, а у сім'ю прийдуть хвороби. Крім того, так люди притягують злих духів та нечисту силу, які шкодять. Особливо не слід замітати ввечері перед звичайною або робочою поїздкою, адже відштовхнете захист та удачу.

Зауважимо! Церква закликає не вірити у забобони

Як не притягнути проблеми

Часто протягом дня зовсім немає часу на прибирання. Тому люди змушені відкладати деякі хатні справи до вечора, зокрема й підмітання підлоги. У такому разі потрібно дотримуватися декількох порад, щоб не накликати біду.