Такой предрассудок появился еще во времена, когда люди активно занимались магией. Дело в том, что когда-то веник ассоциировался с ведьмами и колдунами. Ведь они или летали на нем, или использовали для различных ритуалов.
Кстати Причин много: почему не стоит пить чай с ложкой в чашке
Почему не стоит подметать вечером
Если подметать пол вечером, то можно избавиться от любви, средств, положительной энергии и успеха. В доме наоборот будут царить ссоры, а в семью придут болезни. Кроме того, так люди притягивают злых духов и нечистую силу, которые вредят. Особенно не следует заметать вечером перед обычной или рабочей поездкой, ведь оттолкнете защиту и удачу.
Как не привлечь проблемы
Часто в течение дня совсем нет времени на уборку. Поэтому люди вынуждены откладывать некоторые домашние дела до вечера, в том числе и подметание пола. В таком случае нужно придерживаться нескольких советов, чтобы не навлечь беду.
- Не подметайте пол вечером на большие церковные праздники, например, Рождество и Пасху. Иначе не получите благословение.
- Не стоит заметать от центра, делайте все наоборот.
- Лучше отложить это домашнее дело на другой день, если находитесь в гостях. Потому что притянете к себе чужие неприятности.
- Не выбрасывайте мусор перед сном, оставьте его до утра.
- Не подметайте пол одним веником с сожителем. Ведь так ваши отношения испортятся, будут происходить постоянные ссоры.