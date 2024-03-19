Народные приметы утверждают, что после захода солнца на улице царит нечистая сила, которая может навредить. В частности, из-за нее в семье возникают ссоры, трудности также начинаются на работе, пишет LifeStyle 24.

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Почему не стоит выносить мусор вечером

Среди людей также существует мнение, что дом от зла оберегает домовой. Если не убрать мусор до вечера, то он может разозлиться. Существо обижается на хозяев, поэтому покидает их, оставляя без защиты.

Традиции фэн-шуя говорят, что можно отпугнуть счастье, удачу и финансовый успех, если вынести мусор после захода солнца. Раньше китайцы считали, что грязный дом не дает развиваться жизненной энергии.

Суеверия, которые касаются мусора / Фото Canva

Интересно, что есть три поговорки, которые должны защитить людей, которым нужно срочно вынести мусор перед сном, от бед.

"Выношу ненужное из дома, а счастье и достаток оставляю".

"Ненужное из дома выношу, нужное оставляю".

"Счастье и удачу в доме сохраняю".

Однако многие люди не выносят мусор на ночь по более практическим причинам. Например, чтобы не вызвать подозрение у соседей. Последние, в частности, могут подумать, что вы что-то пытаетесь скрыть. Из-за этого нередко случаются курьезные ситуации: жители улицы начинают следить, кто-то даже устраивает настоящее расследование, вызывая полицию.

Кроме того, вечером на улице довольно темно, а зимой еще и скользко. Поэтому по дороге к мусорным бакам можно встретить неприятных и опасных людей. Несколько неправильных слов – и возникнет драка или другая неприятность.