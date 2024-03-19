Народні прикмети стверджують, що після заходу сонця на вулиці панує нечиста сила, яка може зашкодити. Зокрема, через неї у сім'ї виникають сварки, труднощі також починаються на роботі, пише LifeStyle 24.

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Чому не варто виносити сміття ввечері

Серед людей також існує думка, що будинок від зла оберігає домовик. Якщо не прибрати сміття до вечора, то він може розізлитися. Істота ображається на господарів, тому покидає їх, залишаючи без захисту.

Традиції фен-шую кажуть, що можна відлякати щастя, удачу та фінансовий успіх, якщо винести сміття після заходу сонця. Раніше китайці вважали, що брудний будинок не дає розвиватися життєвій енергії.

Забобони, які стосуються сміття / Фото Canva

Цікаво, що є три приказки, які мають захистити людей, яким потрібно терміново винести сміття перед сном, від бід.

"Виношу непотрібне з дому, а щастя та достаток залишаю".

"Непотрібне з дому виношу, потрібне залишаю".

"Щастя та удачу в будинку зберігаю".

Однак багато людей не виносять сміття на ніч через більш практичні причини. Наприклад, щоб не викликати підозру у сусідів. Останні, зокрема, можуть подумати, що ви щось намагаєтесь приховати. Через це нерідко трапляються курйозні ситуації: мешканці вулиці починають слідкувати, хтось навіть влаштовує справжнє розслідування, викликаючи поліцію.

Окрім того, ввечері надворі досить темно, а взимку ще й слизько. Тому дорогою до сміттєвих баків можна зустріти неприємних та небезпечних людей. Декілька неправильних слів – і виникне бійка або інша халепа.