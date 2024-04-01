У Поливаний понеділок традиційно обливають водою одне одного. Для тих, хто не може цього зробити, бо рідні далеко, радимо надіслати привітання. З цієї нагоди Lifestyle24 підготував добірку святкових картинок, які неодмінно порадують ваших близьких.
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Картинки-привітання з Поливаним понеділком
Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото 24 Каналу
Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото ТСН
Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото 24 Каналу
Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото ТСН
Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото Pinterest
Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото 24 Каналу