У Поливаний понеділок традиційно обливають водою одне одного. Для тих, хто не може цього зробити, бо рідні далеко, радимо надіслати привітання. З цієї нагоди Lifestyle24 підготував добірку святкових картинок, які неодмінно порадують ваших близьких.

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Картинки-привітання з Поливаним понеділком



Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото 24 Каналу



Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото ТСН



Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото 24 Каналу



Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото ТСН



Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото Pinterest



Картинка-привітання з Поливаним понеділком / Фото 24 Каналу