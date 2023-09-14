Коли Покрови Пресвятої Богородиці за новим церковним календарем

Покрови Пресвятої Богородиці – свято, яке з нетерпінням чекають усі християни. Ним вшановують Матір Божу як наставницю людського роду.

Завжди свято Покрови відзначали в одну дату із Днем захисників та захисниць, а також з Днем українського козацтва. Більше так не буде. Що зміниться та коли християни будуть святкувати Покрови Пресвятої Богородиці у 2023 році – знає 24 Канал.

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Коли Покрови у 2023 році: нова дата

Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новий церковний календар із 1 вересня 2023 року. Тобто, більшість сталих свят, які відзначають католики та православні, будуть перенесені на два тижні раніше.

Раніше свято Покрови мало незмінну дату – 14 жовтня, але відтепер будемо відзначати цю подію 1 жовтня.

Історія свята бере початок ще з Х століття. За переказами, під час атаки на Константинополь, жителі міста прийшли до церкви та почали молитися до Матері Божої про порятунок від ворогів. У цей момент біля святині з'явилася сама Діва Марія, разом з ангелами, учнями Ісуса Христа й пророками. Вона накрила місто своїм омофором (вбранням), таким чином, врятувавши його.