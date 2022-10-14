Свято щорічно відзначають в один і той же день. Цього року святкування припадає на п'ятницю. Здавна Покрова символізує підготовку до зими. Також у цей день віряни йдуть до храму й моляться про захист, зазначає 24 канал.

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Значення Покрови Пресвятої Богородиці

Згідно з переказами у 10 столітті у Константинополі Богородиця захистила людей від ворогів. На тодішню столицю Візантії напало озброєне військо язичників, які хотіли зруйнувати місто. Вночі налякані жителі зібралися біля церкви Блахерни й молилися про захист.

Молячись, люди побачили Діву Марію, оточену небесним світлом та ангелами, яка зняла свій плащ – омофор і простягла його над усіма, хто молився. Таким чином вона захистила людей й сильно налякала ворогів, які почали втікати.

Тож християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці була запроваджена на згадку про чудесне визволення Константинополя від нападників. Воно міцно пов'язане з українською історією і набуло особливого значення для українців.

Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел

Покрова була важливим символом для козаків. Вони вірили, що Богородиця оберігає та захищає їх у битвах. Також вважали її своєю заступницею і навіть побудували церква Святої Покрови на Запоріжжі. Свято Покрови мало таке велике значення для козаків, що протягом століть його почали називати – Козацька Покрова. Згодом у той же самий день в Україні почали відзначати День українського козацтва, а Українська Повстанська Армія також обрала Покрову як оберіг та захист у боротьбі.

У 2014 році започаткували ще одне державне свято – День захисників та захисниць України. Цього дня вшановують героїнь та героїв, які захищають територіальну цілісність України та наше право бути вільними. Тож свято Покрова Пресвятої Богородиці є не лише релігійним, а й загальнонаціональним.

Традиції свята Покрови

14 жовтня вшановують пам’ять усіх тих, хто у різні віки боронив нашу землю від ворогів. Віряни звертаються з молитвою до Богородиці й просять про те, щоб вона своїм омофором захистила український народ та наших захисників.

Традиції свята Покрови / Фото з відкритих джерел