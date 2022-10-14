Свято щорічно відзначають в один і той же день. Цього року святкування припадає на п'ятницю. Здавна Покрова символізує підготовку до зими. Також у цей день віряни йдуть до храму й моляться про захист, зазначає 24 канал.
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Значення Покрови Пресвятої Богородиці
Згідно з переказами у 10 столітті у Константинополі Богородиця захистила людей від ворогів. На тодішню столицю Візантії напало озброєне військо язичників, які хотіли зруйнувати місто. Вночі налякані жителі зібралися біля церкви Блахерни й молилися про захист.
Молячись, люди побачили Діву Марію, оточену небесним світлом та ангелами, яка зняла свій плащ – омофор і простягла його над усіма, хто молився. Таким чином вона захистила людей й сильно налякала ворогів, які почали втікати.
Тож християнське свято Покрова Пресвятої Богородиці була запроваджена на згадку про чудесне визволення Константинополя від нападників. Воно міцно пов'язане з українською історією і набуло особливого значення для українців.
Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел
Покрова була важливим символом для козаків. Вони вірили, що Богородиця оберігає та захищає їх у битвах. Також вважали її своєю заступницею і навіть побудували церква Святої Покрови на Запоріжжі. Свято Покрови мало таке велике значення для козаків, що протягом століть його почали називати – Козацька Покрова. Згодом у той же самий день в Україні почали відзначати День українського козацтва, а Українська Повстанська Армія також обрала Покрову як оберіг та захист у боротьбі.
У 2014 році започаткували ще одне державне свято – День захисників та захисниць України. Цього дня вшановують героїнь та героїв, які захищають територіальну цілісність України та наше право бути вільними. Тож свято Покрова Пресвятої Богородиці є не лише релігійним, а й загальнонаціональним.
Традиції свята Покрови
14 жовтня вшановують пам’ять усіх тих, хто у різні віки боронив нашу землю від ворогів. Віряни звертаються з молитвою до Богородиці й просять про те, щоб вона своїм омофором захистила український народ та наших захисників.
Традиції свята Покрови / Фото з відкритих джерел
- Покрова є улюбленим народним святом. До цього дня зазвичай завершувалися хліборобські роботи й господарі робили заготівлі на зиму.
- Також розпочинався цикл весіль. Дівчата, які бажали вийти заміж, щиро молилися до Богородиці., щоб послав їм хорошого чоловіка. Якщо дівчина була засватана до Покрови, то можна було ще протягом трьох тижні відгуляти весілля, адже потім розпочинається Пилипівський піст.
- А ще зранку українські господині пекли смачні млинці й збирали всю сім'ю на застілля.