Праздник ежегодно отмечают в один и тот же день. В этом году празднование выпадает на пятницу. Издавна Покров символизирует подготовку к зиме. В этот день верующие идут в храм и молятся о защите, отмечает 24 канал.

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Значение Покрова Пресвятой Богородицы

Согласно преданию в 10 веке, в Константинополе Богородица защитила людей от врагов. На столицу Византии напало вооруженное войско язычников, которые хотели разрушить город. Ночью испуганные жители собрались у церкви Блахерны и молились о защите.

Молясь, люди увидели Деву Марию, окруженную небесным светом и ангелами, снявшую свой плащ – омофор и протянувшую его над всеми молящимися. Таким образом, она защитила людей и сильно испугала врагов, которые начали бежать.

Итак, христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы был введен в память о чудесном освобождении Константинополя от нападающих. Оно тесно связано с украинской историей и приобрело особое значение для украинцев.

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы / Фото из открытых источников

Покров был важным символом для казаков. Они верили, что Богородица оберегает и защищает его в битвах. Также считали ее своей покровительницей и даже построили церковь Святой Покровы в Запорожье. Праздник Покрова имел столь большое значение для казаков, что на протяжении веков его стали называть – Казачья Покрова. Позже в тот же день в Украине начали отмечать День украинского казачества , а Украинская Повстанческая Армия также избрала Покров как оберег и защиту в борьбе.

В 2014 году открыли еще один государственный праздник – День защитников и защитниц Украины. В этот день чествуют героинь и героев, защищающих территориальную целостность Украины и наше право быть свободными. Поэтому праздник Покрова Пресвятой Богородицы не только религиозный, но и общенациональный.

Традиции праздника Покрова

14 октября чтят память всех тех, кто в разные века защищал нашу землю от врагов. Верующие обращаются с молитвой к Богородице и просят, чтобы она своим омофором защитила украинский народ и наших защитников.

Традиции праздника Покровы / Фото из открытых источников