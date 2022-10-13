Особливо Покрову шанували на Запорізькій Січі, козаки навіть називали головний храм на Січі на її честь. У наш час свято також має не лише релігійне, а й загальнонаціональне значення. Адже в уявленні українців Богородиця уособлює доброту, любов та захист, зазначає 24 канал.

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У 910 році Богородиця у Константинополі захистила людей від нападу ворогів. Вона з'явилася перед вірянами, які молилися, у супроводі ангелів й накрила своїм омофором церкву. Покров захистив усіх жителів міста й розкидав ворожі кораблі. За переказами тоді Марія сяяла "яскравіше за сонце".

Покрови 2022 – що не можна робити у свято / Фото з відкритих джерел

Покрови Пресвятої Богородиці – що не можна робити

За традицією у ніч з 13 на 14 жовтня віряни відвідують богослужіння й ставлять свічку.

Як кожне релігійне свято, на Покрову Пресвятої Богородиці існують певні заборони, яких намагалися дотримуватися ще наші предки.

У свято не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна лихословити.

Не можна бажати зла ближнім.

Не можна відмовляти у гостинності та допомозі.

Не можна вживати алкогольні напої.

Не можна позичати й брати у борг гроші.

Не можна заздрити іншим.

Не можна робити ремонт чи розпочинати будівництво.

Дівчатам не можна відмовляти сватам, адже тоді на сватання можна чекати ще три роки.

Варто зауважити, що Покрова залишається важливою постаттю в іконописі. Її омофор для вірян символізує захист для слабких та зневірених.

Також в народі свято Богородиці часто пов'язували з тим, що листя чи сніг покривали землю і зима настане вже зовсім скоро. А ще в той час козаки вирушали до своїх хуторів на зимівлю.