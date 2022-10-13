Особливо Покрову шанували на Запорізькій Січі, козаки навіть називали головний храм на Січі на її честь. У наш час свято також має не лише релігійне, а й загальнонаціональне значення. Адже в уявленні українців Богородиця уособлює доброту, любов та захист, зазначає 24 канал.
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У 910 році Богородиця у Константинополі захистила людей від нападу ворогів. Вона з'явилася перед вірянами, які молилися, у супроводі ангелів й накрила своїм омофором церкву. Покров захистив усіх жителів міста й розкидав ворожі кораблі. За переказами тоді Марія сяяла "яскравіше за сонце".
Покрови 2022 – що не можна робити у свято / Фото з відкритих джерел
Покрови Пресвятої Богородиці – що не можна робити
За традицією у ніч з 13 на 14 жовтня віряни відвідують богослужіння й ставлять свічку.
Як кожне релігійне свято, на Покрову Пресвятої Богородиці існують певні заборони, яких намагалися дотримуватися ще наші предки.
- У свято не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не можна лихословити.
- Не можна бажати зла ближнім.
- Не можна відмовляти у гостинності та допомозі.
- Не можна вживати алкогольні напої.
- Не можна позичати й брати у борг гроші.
- Не можна заздрити іншим.
- Не можна робити ремонт чи розпочинати будівництво.
- Дівчатам не можна відмовляти сватам, адже тоді на сватання можна чекати ще три роки.
Варто зауважити, що Покрова залишається важливою постаттю в іконописі. Її омофор для вірян символізує захист для слабких та зневірених.
Також в народі свято Богородиці часто пов'язували з тим, що листя чи сніг покривали землю і зима настане вже зовсім скоро. А ще в той час козаки вирушали до своїх хуторів на зимівлю.