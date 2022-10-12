Свято було започатковане 14 жовтня 2014 року указом тодішнього президента України під назвою "День захисника України", а 14 липня 2021 року Верховна Рада України перейменувала його на "День захисників і захисниць України". Також у цей день українці відзначають ще декілька важливих свят, зокрема День Українського козацтва, День створення УПА та Покрови Пресвятої Богородиці, зазначає 24 канал.

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Історія Дня захисників та захисниць України

Передумовою створення свята Дня захисників та захисниць України була тенденція відмови від усіх радянських символів та свят. Українське суспільство таким чином відреагувало на збройну агресію Росії проти України у 2014 році.

Цей день замінив радянське свято "День захисника Вітчизни", яке відзначали 23 лютого. А дата свята була обрана не випадково, адже 14 жовтня українці також відзначають День козацтва й Покрову Пресвятої Богородиці.

У 2022 році День захисників і захисниць України наші воїни зустрічають на полі бою через збройну агресію Росії проти України. У цей нелегкий час вони є уособленням незламності українського духу. Кожного дня воїни борються за цілісність України та показують свою вірність їй до останнього подиху. Вони сьогодні стоять у проломі за нашу свободу та мирне небо.

Історія Дня захисників та захисниць України / Фото "Офіс Президента"

Традиції Дня захисників та захисниць

Нам варто ніколи не забувати якою ціною сьогодні виборюється наша свобода. У це свято слід вшанувати герої та героїнь, які віддали своє життя за Україну у битві. Також подякувати усім воїнам, які оберігають наше небо від бомб та ракет ворога, які закривають собою мирне населення і рятують дітей.

Зазвичай у цей день відбувалися різноманітні святкові заходи: фестивалі, концерти, змагання, семінари, виставки. Але найкращий спосіб того, як можна привітати наших захисників зараз – це задонатити на допомогу армії й робити все можливе зі своєї сторони для нашої перемоги.

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