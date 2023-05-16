Ім'я Володимир та його значення: походження імені, дні ангела, відомі люди, яких так називали

Ім'я Володимир – досить популярне в Україні. Воно походить ще з язичницьких часів. Християнським це ім'я стало після хрещення Київської Русі. Що означає це ім'я та кого називають Володимиром із відомих людей в Україні – читайте далі.

"Володимир" – це досить давнє ім'я, яке походить ще з часів язичництва. Лише після хрещення Київської Русі в 988 році воно стало християнським. 24 Канал підкаже, що означає це ім'я та хто так називається з відомих людей України.

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Значення ім'я Володимир

Ім'я "Володимир" – слов'янського походження та має декілька можливих значень. Одне з них пов'язане зі словом "влада", що означає "владар", "пан". Тому ім'я Володимир може тлумачитися як "той, хто володіє владою" або "правитель".

Ім'я Володимир також стосується святого Володимира Великого, князя Київської Русі, який відіграв важливу роль у поширенні християнства у княжій державі.

Це ім'я часто мають різні яскраві особистості з багатогранними характерами та талантами. Кожна людина з ім'ям Володимир має свої унікальні риси та якості.

Відомі люди з цим ім'ям

Володимир Великий також відомий як Володимир Святославич, був князем Київської Русі з династії Рюриковичів. Він правив з 980 по 1015 рік і відіграв важливу роль у формуванні історії України та Русі. Володимир Великий визнаний як один з найвидатніших державних діячів Київської Русі та став важливим символом української національної історії. Його правління залишило помітний слід на формуванні культури, релігії та політичного устрою в Східній Європі.



Володимир Великий / Фото My Ukraine

Володимир Вернадський був видатним українським науковцем, академіком та природознавцем. Він вніс значний внесок у розвиток наукових дисциплін, зокрема геохімії, біогеохімії та радіогеології. Вернадський також був активним учасником наукових та культурних громадських організацій. Він заснував і очолював Українську академію наук у Києві та був першим президентом Академії наук СРСР.



Володимир Вернадський / Фото Історична правда

Володимир Винниченко був відомим українським письменником, політиком і громадським діячем. Також був одним із провідних діячів українського національно-визвольного руху. Винниченко активно пропагував ідеї національної самостійності України. Як письменник, відомий своїми романами, оповіданнями та політичними трактатами. Його твори відображають соціальні проблеми, питання національної самостійності та політичний контекст того часу. Винниченко виступав за демократію, рівність та соціальну справедливість.



Володимир Винниченко / Фото Новини Новомиргорода

Володимир Кличко – відомий український спортсмен. Він здобув визнання у світі професійного боксу, виступаючи в суперважкій вазі: став непереможним чемпіоном світу у різних світових організаціях. Кличко провів велику кількість боїв проти сильних суперників і завоював багато титулів. Після закінчення професійної боксерської кар'єри, Володимир Кличко зайнявся політикою. У 2014 році він був обраний до Київської міської ради й став головою комітету з питань фізичної культури та спорту. Володимир також обіймав посаду посла доброї волі ЮНІСЕФ.



Володимир Кличко / Фото Investory News

Володимир Зеленський – теперішній, шостий президент України. Раніше був коміком, шоуменом, продюсером та режисером. Створив власну телевізійну студію "Квартал 95". Він пройшов шлях від комедійного актора до політика. У 2019 році Володимир Зеленський взяв участь у президентських виборах в Україні та переміг з більшістю голосів. За версією журналу "Time", Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року.



Володимир Зеленський / Фото КОВА

Володимир Остапчук – відомий український теле- та радіоведучий, актор, стендап-комік. Був ведучим пісенного конкурсу «Євробачення 2017», розважального шоу «Маска» та музичного талант-шоу «Співають всі» на телеканалі «Україна». Колись вів шоу "Хеппі ранок" на "Хіт FM", "Ранок з Україною" на каналі "Україна", "Інспектор. міста" на 1+1. Брав участь у "Танцях з зірками" разом з Ілоною Гвоздьовою. Робить пародії на зірок.



Володимир Остапчук / Фото Добрі новини

Коли День ангела Володимира

Іменини Володимира за православним календарем святкують: 1 січня, 10 лютого, 7 березня, 6 квітня, 20 червня, 27 та 28 липня, 27 серпня, 7 вересня, 17 жовтня і 5 листопада.

У багатьох православних церквах в цей день вшановують святого Володимира Великого, який був великим князем Київської Русі та прийняв хрещення в 988 році.

Цей день вважається важливим святом та відзначається релігійними обрядами та церковними службами в церквах, присвячених святому Володимиру.