Дата цього свята залежить від Великодня, тому цьогоріч Масниця триватиме з 16 по 22 лютого. А вже наступного понеділка, 23 лютого, розпочнеться суворий Великий піст, зауважує сайт Онлайн Календар. Детальніше про українські традиції Масниці – читайте в нашому матеріалі.

Які традиції Масниці в Україні?

Всупереч популярному стереотипу про "гори млинців" та масове спалювання опудала, які були активно нав'язані українцям у радянські часи, автентична українська Масниця мала зовсім інші звичаї. Так, головною святковою стравою в Україні історично були вареники з домашнім сиром, щедро политі сметаною та вершковим маслом. Недарма в народі жартували: "Вареники доведуть, що хліба не дадуть". Також господині часто готували млинці, сирники, запіканки, молочні каші та мандрики, зауважує сайт "Етнографія".

Під час Сиропусного тижня наші предки вже не вживали м'ясо. У зв'язку з цим, молочні продукти, яйця та риба були основою святкового столу.

До того ж Масниця в Україні має унікальну традицію, якої немає у сусідніх народів – Колодій. Це давній обряд, під час якого заміжні жінки святкували "народження" дерев'яної колодки, а потім йшли селом і прив'язували її до руки чи ноги неодружених хлопців і дівчат.

Так, молодь карали за те, що вона не створила сім'ю минулого року. Щоб зняти колодку, хлопці мали відкупитись, зокрема пригостити жінок наливками, солодощами чи подарувати їм стрічки або хустки.

Що ще заведено робити на Масницю?