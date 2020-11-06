У родині знаменитого телесімейства Кардашян-Дженнер трапився конфлікт. Зіркові сестри Кендалл і Кайлі побилися та місяць не розмовляли через сукню. Що трапилося – читайте далі.

У зіркових сім'я також бувають конфлікти, причиною яких можуть бути незрозумілі для багатьох людей речі. Так, нещодавно неабияк пославилися улюблениці мільйонів Кайлі та Кендалл Дженнер.

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У жовтні між сестрами сталася сварка. Про це Кендалл розповіла у тизері нового випуску реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".

Ми з Кайлі сильно посварилися по дорозі додому з Палм-Спрінгс. Минуло дуже багато часу, і я нічого про неї не чула. Це дійсно дивно, що ми так довго не розмовляли,

– поділилася знаменитість.

Виявляється, причиною скандалу стало те, що Кайлі забрала сукню Кендалл під час сімейного відпочинку в Палм-Спрінгс. Кедалл звинуватила сестру в тому, що вона вдарила її каблуком в шию і Кім Кардашян була вимушена викликати охорону.

Та, очевидно, непорозуміння між сестрами закінчилося. На сторінках видання People йдеться про те, що днями зіркове сімейство разом святкувало день народження Кендалл, якій 3 листопада виповнилося 25 років.