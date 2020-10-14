Кайлі Дженнер показала дитячі світлини з сестрою Кендалл: миловидні фото
Американська знаменитість Кайлі Дженнер опублікувала архівні світлини з сестрою Кендалл. Дитячі фото моделей замилували мережу.
Молода американська мільярдерка Кайлі Дженнер потрапила на екрани телевізорів ще у дитячому віці, а в підлітковому вона почала свою модельну кар'єру, яка досі є доволі успішною. Втім, Кайлі нечасто згадує про своє дитинство, яке на той момент ще не було заповнене зйомками реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".
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На особистій сторінці в інстаграмі Кайлі опублікувала архівні дитячі світлини, на яких вона позує разом з сестрою Кендалл. На одному фото вони стоять та тримаються за руки. Кайлі одягнена в білу футболку та блакитний сарафан у клітинку. Її волосся зав'язане у два хвостики червоними бантиками. А Кендалл позувала в спортивному костюмі з зіркою.
Кайлі та Кендалл Дженнер / Instagram / @kyliejenner
На іншому кадрі Кайлі та Кендалл зображені в жовтому та рожевому костюмах телепузиків. Сестри граються та весело проводять час.
Кайлі та Кендалл Дженнер / Instagram / @kyliejenner