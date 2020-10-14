Американська знаменитість Кайлі Дженнер опублікувала архівні світлини з сестрою Кендалл. Дитячі фото моделей замилували мережу.

Молода американська мільярдерка Кайлі Дженнер потрапила на екрани телевізорів ще у дитячому віці, а в підлітковому вона почала свою модельну кар'єру, яка досі є доволі успішною. Втім, Кайлі нечасто згадує про своє дитинство, яке на той момент ще не було заповнене зйомками реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".

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На особистій сторінці в інстаграмі Кайлі опублікувала архівні дитячі світлини, на яких вона позує разом з сестрою Кендалл. На одному фото вони стоять та тримаються за руки. Кайлі одягнена в білу футболку та блакитний сарафан у клітинку. Її волосся зав'язане у два хвостики червоними бантиками. А Кендалл позувала в спортивному костюмі з зіркою.



Кайлі та Кендалл Дженнер / Instagram / @kyliejenner

На іншому кадрі Кайлі та Кендалл зображені в жовтому та рожевому костюмах телепузиків. Сестри граються та весело проводять час.



Кайлі та Кендалл Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Дитячі світлини знаменитих моделей здивували та водночас замилували мережу. "Зупинись, це надто мило", "Хочеться вас, таких милих, поцілувати", "Це так дорогоцінно", – написали фоловери в коментарях. Водночас, підписники завважили, що Стормі, донька Кайлі, дуже схожа не неї саму в дитинстві.